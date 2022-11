Präsident Putin aus Kärntner Kinofilm verbannt

Schon seit Wochen warten die Fans auf die Filmpremiere von „White Christmas“ in den Kinos. Der Streifen wurde im Vorjahr von Florian Lackner in Klagenfurt an 30 Drehtagen vornehmlich in der Nacht produziert und sollte heuer, wie berichtet, zu Weihnachten in die Kinos kommen. Daraus wird allerdings nichts.