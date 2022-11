Hartberg gegen Austria Lustenau - ab 17 Uhr LIVE

„Wir wissen, wer uns damals wehgetan hat“

Seinem Team traut er diesen zu. Nach einem ansprechenden Auftritt beim 0:1 zuletzt in Salzburg sorgte auch eine „positive“ Trainingswoche für Optimismus. „Da habe ich wahrgenommen, dass die Mannschaft an sich glaubt und wir aneinander glauben“, so Schmidt. Am Matchtag sei es wichtig, einen guten mentalen Einstieg zu haben und alles hineinzulegen. Alles Negative gelte es „auszublenden“. Dazu zählt das Hinspiel in Lustenau, in dem es nach einer 1:0-Führung eine 1:4-Niederlage gesetzt hatte. „Wir wissen, wer uns damals wehgetan hat“, sagte Schmidt.