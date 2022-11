Warum es erstmals mehr Ärztinnen als Ärzte gibt

Erstmals gibt es in Niederösterreich mehr aktive Ärztinnen als Ärzte: Mit dem ausschließlich von Frauen gegründeten neuen Gesundheitszentrums in Melk ist die medizinische Versorgung im größten Bundesland mit mehr als 50 Prozent ab sofort mehrheitlich in weiblicher Hand. Das bestätigen auch die Zahlen der Ärztekammer: Standen hierzulande vor fünf Jahren noch 54 Prozent Ärzten 46 Prozent Ärztinnen gegenüber, so liegt der Anteil der Medizinerinnen heute bei über 50 Prozent.