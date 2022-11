Betrunkener Murtaler von drei Männern ausgeraubt

Ein 38-jähriger Murtaler soll in der Nacht auf Dienstag in Knittelfeld von drei jungen Männern attackiert und ausgeraubt worden sein, er erstattete erst am Donnerstag Anzeige. Laut eigenen Angaben war er zum Tatzeitpunkt schwer alkoholisiert und stürzte zu Boden - das dürften die bislang unbekannten Täter schamlos ausgenutzt haben.