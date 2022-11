Warten auf Frau Holle: Zürs fürchtet Rennabsage

Ohne Stephanie Brunner

Österreichs Parallel-Starter bereiten sich derweilen auf das Rennen in Lech/Zürs auf dem Gletscher in Sölden vor. Auf dem Tiefenbachferner wurde eine Start-Rampe errichtet. In Sölden sollen auch noch in dieser Woche Österreichs Aufgebote mittels Quali-Läufen ermittelt werden. Nicht dabei ist Stephanie Brunner, im Vorjahr Neunte in Zürs: Sie musste sich nun doch einem (kleinen) Eingriff unterziehen - für den Riesentorlauf in Killington (26.11.) soll sie aber wieder fit sein.