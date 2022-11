Aus für Gasthermen in Neubauten ab 2023

Der zeitliche Fahrplan sieht einen kompletten Austausch aller Gasheizungen durch klimafreundliche Alternativen bis zum Jahr 2040 vor. Bei Öl soll es bereits 2035 so weit sein. Gerade in diesen Zeiten sei es verantwortungslos, neue Gas- oder Ölheizungen zu installieren, erklärte Gewessler mit Blick auch auf den Ukraine-Krieg und die Bestrebungen, von russischer Energie unabhängig zu werden. Die Maßnahmen werden von „umfassende Förderungen“ begleitet. Rund zwei Milliarden Euro sind laut Gewessler dafür vorgesehen. Bereits jetzt liegt laut der Grünen-Ministerin eine Rekordzahl an Förderanträgen vor. Für das Ersetzen von Gasheizungen winken übrigens 9500 Euro an Förderung, beim Tausch von Ölheizungen 7500 Euro.