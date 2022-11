Hufschmied vor Gericht: „Ich hatte Stress“

Wegen Tierquälerei stand ein Hufschmied am Mittwoch im Salzburger Landesgericht vor dem Richter. Der 41-jährige Metalltechniker, der sich nebenberuflich seit Jahren als Hufschmied verdingt, hatte heuer am 21. April in St. Margarethen im Lungau die Noriker-Mohrenkopfstute „Flocke“ auf grausame Art und Weise misshandelt.