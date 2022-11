Fünf Szenarien: So überwintert Sturm in Europa

Vom Achtelfinale der Europa League bis zum Europacup-Ausscheiden ist für Vizemeister Sturm Graz vor dem letzten Gruppenspiel am Donnerstag beim FC Midtjylland alles möglich. Im besten Fall schießen sich die Grazer mit einem Sieg in Dänemark erstmals seit dem sensationellen Weiterkommen in der Champions League 2000/2001 in ein europäisches Frühjahr. Ein Remis würde zumindest den Aufstieg als Gruppenzweiter und ein Rendezvous mit einem Champions-League-Dritten bedeuten.