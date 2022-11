Weltcup-Start auf grüner Wiese nur eine Notlösung

Not macht erfinderisch. Weil die Fußball-WM in Katar wichtige TV-Zeiten im November blockiert, geht der Skispringer-Zirkus völlig neue Wege. Der Weltcup erlebt am Wochenende den frühesten Start aller Zeiten. Und zum ersten Mal in der Geschichte wird in einem Mattenspringen um Punkte gekämpft. „Was für das Skispringen eine hervorragende Möglichkeit ist, uns als Ganzjahressport und dazu auch noch ausgesprochen nachhaltig zu präsentieren“, betont FIS-Renndirektor Sandro Pertile die Vorteile des ungewöhnlichen Auftakts.