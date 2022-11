Gas-Wahnsinn im Innviertel schockt Pensionistin

Erschüttert von Unmenschlichkeit

Die alleine in einem Haus in Ried/I. lebende Seniorin ist verzweifelt, überlegt krampfhaft, wie sie künftig finanziell über die Runden kommen kann. „Ich hab’ ja noch andere Ausgaben, beispielsweise für Strom und Wasser. Ja, und essen sollte ich auch ab und zu etwas. Ich bin wirklich erschüttert, dass es Menschen gibt, die einem so etwas ernsthaft vorschreiben“, sagt Ritter.