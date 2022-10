Mann stahl Straßenbahn in Polen

Fall in Wien 2017

Der Fall erinnert an eine gestohlene Straßenbahn in Wien im Jänner 2017, wobei der Fahrer hierzulande einen entsprechenden Führerschein hatte. Der ehemalige Mitarbeiter der Wiener Linien stahl die Straßenbahn auf der Linie 60, als der Fahrer in der Station Rodaun auf die Toilette gegangen war. Der Mann war nach einer Feier alkoholisiert und kam mit einer Geldstrafe davon.