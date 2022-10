Vorbild Gschwandt: Hier wird Inklusion gelebt!

Idioten, die vermummt einen Gastgarten in Linz stürmten und Fans des Stadtrivalen attackierten. Oder eine Massenschlägerei am Platz und ein deshalb flüchtender Schiedsrichter bei einem Reserve-Match in der 2. NÖ-Klasse Triestingtal. Oder ein Zuschauer der in der burgenländischen Unterliga einen Goalie attackierte. Oder ein „Sorgenkind“ in Linz, bei dem andere Klubs aufgrund von ständigen Skandalen nicht mehr spielen wollen. Beispiele, die zeigen, wie problematisch die Situation im Fußball(-Unterhaus) geworden ist.