„Hätten heute gegen jeden Zweitligisten verloren!“

Dominik Baumgartner (WAC via „Sky“): „Die erste Halbzeit war katastrophal, ich glaube, schlechter geht es nicht mehr. In der zweiten Halbzeit haben wir dann zumindest versucht, unser Gesicht zu wahren. “Katastrophal„ - es gibt gar kein anderes Wort, passiver als wir kann man nicht sein. Wenn man so auftritt wie wir in der ersten Halbzeit, wird man jedes Spiel in der Bundesliga verlieren. Wir hätten heute gegen jeden Zweitligisten oder Regionalligisten verloren, von daher war es eine absolut verdiente Niederlage. Wir werden versuchen, die Köpfe in die Höhe zu bekommen, aber es wird nicht leicht.“