Entfesselter LASK überrollt zahnlose WAC-“Wölfe“!

Der LASK hat nach über zwei Monaten endlich wieder drei Punkte im eigenen Stadion eingefahren! Die Linzer feierten am Sonntag in der 14. Runde der Fußball-Bundesliga einen auch in dieser Höhe verdienten 4:1-Heimsieg über den Wolfsberger AC. Mann des Spiels war Robert Zulj, der in Hälfte 1 seinen ersten Hattrick in der Bundesliga erzielte. Bei den Gästen aus Kärnten zeigt die Formkurve nach der vierten Niederlage in Serie weiter nach unten.