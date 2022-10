Angriff auf Siedlung - Palästinenser tötet Israeli

Bei einem Angriff in einer Siedlung im besetzten Westjordanland hat ein palästinensischer Schütze einen Israeli erschossen und drei weitere israelische Männer zum Teil schwer verletzt. Ein Palästinenser sei aus noch ungeklärter Ursache zudem leicht verletzt worden, teilte der Rettungsdienst Magen David Adom am Samstagabend mit. Der Angreifer wurde nach der Tat in der Nähe der Stadt Hebron von einem Wachmann erschossen, wie Israels Armee mitteilte.