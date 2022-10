2 Polizistinnen retten Radio-Moderator das Leben

"Nach dem Aufwachen hatte ich zuerst Hunger“

„Als ich aufwachte, erzählte die Stationsschwester, was passiert war. Meine erste Redaktion: Ich bin hungrig und will etwas zum Essen“, lacht Koch. In den Wochen nach dem Herzstillstand plagten ihm schlimme Albträume und Angstzustände. „Ich war im Spital dem Tod viel näher als im Moment meines Herzstillstands. Ich hatte Angst, dass ich womöglich nicht mehr aufwachen werde.“