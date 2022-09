Front gegen Westen: Putin trifft Chinas Präsident

Mitten in den Spannungen mit den USA und dem Westen suchen Russland und China den Schulterschluss. Erstmals seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine wollen die Präsidenten Wladimir Putin und Xi Jinping am Donnerstag in Usbekistan zusammentreffen. Beide Staatsführer sind bereits im usbekischen Samarkand eingetroffen, um am zweitägigen Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) teilzunehmen.