Nach Tod von Baby: Nur Mutter (19) muss in U-Haft

Vater und Mutter hatten sich noch im ersten Verhör gegenseitig beschuldigt, ihren Sohn geschüttelt und geschlagen zu haben. Das Kind starb bereits am Samstag. Festgenommen wurden die Eltern am Donnerstag, nachdem der Obduktionsbericht bekannt wurde: Demnach starb das Kind mit „hoher Wahrscheinlichkeit“ an einem Schütteltrauma.