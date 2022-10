Schlepperin pferchte Flüchtlinge in Kofferraum

Mit besonders viel Fahrkomfort brauchen Flüchtlinge bei den illegalen Transporten der Menschenschmuggler ohnehin nicht zu rechnen, der aktuelle Fall zeigt aber, wie skrupellos die Kriminellen die Not der Migranten ausnutzen. Möglichst viele Menschen werden in ein Auto gepfercht, um extra abkassieren zu können. Waren bisher vor allem Kastenwagen im Einsatz, so dürften die Schlepper zunehmend auf unauffälligere Pkw umsteigen. Dort ist das Platzangebot jedoch sehr begrenzt.