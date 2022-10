Ex-Supertalent Dimitrov will Ende der Durststrecke

Zuletzt schien es so, dass der Bulgare bereits im Herbst seiner Karriere angekommen sei. Seit dem Semifinale bei den US Open 2019 war bei Dimitrov die Luft draußen, vor allem auch, weil ihn eine Corona-Erkrankung im Juni 2020 zusätzlich aus der Bahn warf. Das Virus erwischte Dimitrov hart. „Das war eine sehr schwierige Zeit für mich“, erinnert er sich. „Ich war müde, hatte all die Symptome, keinen Geschmackssinn, keinen Geruchssinn. Alles, was man sich vorstellen kann. Das war kein Spaß." Erst Monate später erholte er sich.