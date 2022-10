Stadt-Chef Scheider kontert auf Attacke aus Köln

Wenig Freude scheinen einige Kölner Politiker mit der Städtepartnerschaft zu haben. Darunter auch ein Volker Görzel, FDP-Funktionär, der in einem Videostatement gegen Bürgermeister Scheider und die Stadt ausholt: „Wir wollen nicht, dass rechte Politiker wie Scheider hier in Köln eine Bühne bekommen.“ Zudem schwingt in der Videobotschaft ein leichter Hauch von Unzufriedenheit mit. Denn in Köln wolle man Partnerstädte „auf Augenhöhe“.