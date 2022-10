4342 Neuinfektionen und drei weitere Todesfälle

Weiterer Rückgang erwartet

Laut den Modellrechnern des Corona-Prognosekonsortiums kommt es in den nächsten zwei Wochen zu einem weiteren Rückgang der Belegung in den Spitälerin mit Infizierten. Nach 2003 Betroffenen auf Normalstationen am Dienstag, werden am 9. November bis zu 1780 belegten Betten erwartet, mit einem Mittelwert von 1443 Betten.