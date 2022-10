Asylzelte: Ein Trauerspiel auf Absamer Bühne

Heute, gut sieben Jahre später, scheint die Situation noch chaotischer. In Absam werden rasch ein paar primitive Zelte aufgestellt, um darin Menschen unterzubringen. Vielleicht weiß Innenminister Karner ja nicht, dass es in Tirol Ende Oktober, Anfang November auch richtig kalt sein kann. Wer aber gelegentlich zeltelt, hat mitunter am eigenen Leib verspürt, wie frisch und ungemütlich es in der Nacht sein kann - nicht nur im November.