Flüchtlinge in Zelten: „Was kommt nun auf uns zu?“

Die Zelte für Flüchtlinge in der Gemeinde Absam (Bezirk Innsbruck-Land) sorgen auch bei den Tiroler Sozialen Diensten (TSD) für Unmut. Der Betriebsrat kritisiert die fehlende Kommunikation: „Wir wollen wissen, was auf uns zukommt!“ Zentrale Informationen erfahre man stets nur über Berichte in den Medien.