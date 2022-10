KAC bezwingt den VSV und verlängert Derby-Serie

Der KAC hat das erste Kärntner Derby der noch jungen Saison in der ICE-Hockey-League gewonnen. Die Klagenfurter rangen den VSV am Nationalfeiertag am Mittwoch im Penaltyschießen nieder. Nach 65 Minuten war es 2:2 gestanden. Am Sonntag empfängt der KAC zum Liga-Schlager den am Freitag spielfreien Meister Salzburg, der den Tabellenletzten Asiago per Arbeitssieg 3:1 bezwang.