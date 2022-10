Kein Winterdienst: Bad Ischl droht Verkehrschaos

Eigenen Antrag abgelehnt

Statt eine neue Ausschreibung zu veranlassen, setzten Loidl und SP-Stadtchefin Ines Schiller darauf, den Gemeinderat die abgelaufenen Angebote zur Vergabe vorzulegen. Insider berichten, dass in einer kurzfristig anberaumten Sondersitzung die Vergabe an den Bestbieter „Maschinenring“ durchgeboxt hätte werden sollen. Als wäre das Chaos um die Ausschreibung des Winterdienstes nicht schon groß genug, setzte Schiller am Tag der Sitzung zu einer einzigartigen Kehrtwende an: Sie beantragte, dass der Gemeinderat ihren eigenen Antrag ablehnen solle.