Energie-Riese Uniper rechnet mit Milliardenverlust

Die Ergebnisentwicklung wirke sich unmittelbar auch auf das bilanzielle Eigenkapital von Uniper aus. Daher sei nunmehr ein Verlust in Höhe von mehr als der Hälfte des Grundkapitals der Gesellschaft eingetreten. Der Vorstand von Uniper werde in Kürze eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen. Diese sollen in der zweiten Dezemberhälfte stattfinden, um den Aktionären die Lage zu erläutern. Detaillierte Ergebnisse für das dritte Quartal sollen am dritten November veröffentlicht werden.