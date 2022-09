Deutsche Regierung rettet Energiekonzern Uniper

Unterstützung für weitere Betriebe

Habeck sagte am Mittwoch auch anderen großen Gasimporteuren Unterstützung im Bedarfsfall zu. „Der Staat wird, das zeigen wir ja, alles Nötige tun, um die Unternehmen immer stabil am Markt zu halten. Das gilt für Uniper. Das gilt für die anderen großen systemrelevanten Unternehmen in Deutschland.“