Neue Ausstellung zeigt jüdisches Leben in Graz

Zum Füllen vin Wissenslücken

Die Ausstellung richtet sich natürlich auch an Erwachsene, in erster Linie aber an Jugendliche und will die eine oder andere Wissenslücke füllen. Für Museums-Chef Otto Hochreiter ist „Jüdisches Leben in Graz“ die wichtigste Schau seiner Amtszeit, eben weil sie sich mit lebendiger jüdischer Kultur und Geschichte befasst.