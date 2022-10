Red Bull: Im Rekordtempo zur wertvollsten Marke

Was anno 2022 allgegenwärtig ist, kannte in den späten 1980er-Jahren niemand: Energydrinks. Am 1. April 1987 kam Red Bull in Österreich auf den Markt. Gab es anfangs noch Schwierigkeiten, das neue Produkt zu verkaufen, stieg der Bekanntheitsgrad in den 90ern über die Landesgrenze hinaus.