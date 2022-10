Fehlfarben: „Österreich ist ein lebenswertes Land“

Wenn man sich eure Texte aus Anfang der 80er-Jahre ansieht und sie mit der Welt heute vergleicht, merkt man: Es ist eigentlich nichts besser geworden. Fehlfarben kämpfen also ewig gegen Windmühlen.

Das ist richtig, aber das sage ich auch schon seit fast 70 Jahren. Die Realität bringt einem die Themen auf den Teller und derzeit macht mir die Welt die Sache einfacher. Wenn du das Gute im Menschen siehst, bist du mit einer Platte durch. Das kann man nicht immer wieder abfeiern. Ich verzweifle aber überhaupt nicht an der Menschheit, das lasse ich andere tun. Ich bin da ganz der sprichwörtliche Rheinländer und pragmatisch. Man weiß, es könnte alles besser sein, aber man weiß auch nicht wie. Aus dem Punk kommt ja die Haltung, sich ins Politische einzumischen, aber am Ende ist es schon gut, dass es uns nicht gelungen ist, wirklich an die Macht zu kommen. Was dabei rausgekommen ist, sieht man in Amerika oder in Ungarn und wahrscheinlich denkt auch Putin, er wäre Punk. Hätten wir wirklich was zu sagen gehabt, so wie wir es immer wollten, wäre das auch grauenhaft gewesen. Es ist okay, dass wir nur wählen durften. (lacht)