Myanmar: Dutzende Tote bei Luftangriff auf Konzert

Das Militär in Myanmar hat am Sonntagabend bei einem Luftangriff auf ein Konzert im Kachin-Staat im Norden des Landes Dutzende Menschen getötet. Dies bestätigten Augenzeugen am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die Zahl der Toten steige, weil es zahlreiche Schwerverletzte gebe. Bis zum Montagmittag (Ortszeit) seien mehr als 60 Opfer gemeldet worden, hieß es.