Politische Gefangene in Myanmar hingerichtet

Das berichtete die staatliche Zeitung „Global New Light of Myanmar“ am Montag. Die vier Gefangenen seien im Jänner verurteilt worden und hätten im Juni ihre Berufungsverfahren verloren. Sonntagfrüh wurden sie gehängt, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtete. „Diese Todesurteile, die von einem illegitimen Gericht, einer illegitimen Junta (Staatsorgan oder Verwaltungsbehörde, Anm.) verhängt wurden, sind ein abscheulicher Versuch, den Menschen in Myanmar Angst einzujagen“, sagten UNO-Experten und Expertinnen.