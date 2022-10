Steirischer Vignetten-Betrüger schlug 166 Mal zu

Einschlägig vorbestraft

Als Grund für seine Taten gab er an, dass er immer wieder in Geldnöten steckte. Laut Polizei ist der Mann einschlägig vorbestraft. Die Staatsanwaltschaft ordnete daher am Sonntag seine Festnahme an, er sitzt nun in der Justizanstalt Graz-Jakomini.