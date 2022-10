55. WRC-Erfolg: Ogier siegt bei Katalonien-Rally

Der frühere Serienweltmeister Sebastien Ogier hat die Spanien-Rallye in Katalonien gewonnen. Der Franzose siegte am Sonntag im Toyota bei seinem 55. WRC-Erfolg vor Hyundai-Fahrer Thierry Neuville (+ 16,4 Sek.). Rang drei im vorletzten Saisonrennen ging an den neuen Weltmeister Kalle Rovanperä (Toyota/34,5).