Steirische Politik & Wirtschaft zu Mateschitzs Tod

Sein Weitblick habe auch der Steiermark stets genutzt, so Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang (SPÖ): „Seine Erfolge weit über die Grenzen Österreichs hinaus sind stets auch der Steiermark zu Gute gekommen. Mit der Wiederbelebung der Rennstrecke in Spielberg hat er es geschafft, abertausende Motorsportfans in die Steiermark zu lotsen. Dietrich Mateschitz hat aber auch darüber hinaus viel Geld in Projekte in der Region Murtal investiert und nicht nur damit vieles geschaffen, was weit über seinen Tod hinaus bleiben wird.“