Wie Sie auch als Pensionist ein Darlehen bekommen

Frau S. (70) möchte ihr Bad umbauen, doch die 10.000 Euro will ihr die Bank nicht geben - trotz entsprechender Sicherstellungen. Ein älteres Ehepaar will die Heizung tauschen und blitzt ebenfalls ab. Während in Deutschland 80-Jährige bei entsprechender Bonität - wie etwa einer Immobilie - noch Kredite erhalten, bleiben die Banken bei uns in Österreich hart. „Tut mir leid, Sie sind zu alt“, bekam ein pensionierter Hofrat (80) mit einer guten Pension zu hören. Ihm wurde einfach die Kreditkarte gestrichen.