Kylie teilt knisternde Dessous-Fotos nach Skandal

Zwei Kinder mit Travis

Die 25-jährige Kylie Jenner hat mit Travis Scott eine Tochter namens Stormi und einen Sohn, dessen Name nicht bekannt ist. Kurz nach der Geburt hatte das Paar bekannt gegeben, dass er Wolf heißt und diese auch in dessen Geburtsurkunde eingetragen, doch der Name gefiel Jenner nicht wirklich und sie änderte ihn. In der Hulu-Reality-Show „The Kardashians“ erklärte sie, dass ihre Schwester Khloé Kardashian schuld an dem Namen sei und sie wegen der Versicherung einen hätte eintragen müssen, ihn später aber geändert habe.