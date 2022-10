Quo vadis, Italia?

In Südtirol wächst die Sorge. Dort gilt die italienische Ultranationalistin als „Südtirol-Hasserin“. Meloni hat in der Vergangenheit mehrfach deutlich gemacht, dass ihr das Autonomiestatut ein Dorn im Auge ist. 2015 wetterte sie: „Wenn sie sich österreichisch fühlen, dann sollen sie in Österreich leben gehen.“ Die Südtirolautonomie ist völkerrechtlich abgesichert, und Österreich kommt in die Pflicht einer Schutzmacht.