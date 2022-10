Wahlsiegerin Meloni bekennt sich zu EU und NATO

Der Mitschnitt einer heimlich aufgenommenen Rede von Silvio Berlusconi vor Kollegen seiner Partei Forza Italia bringt Wahlsiegerin Giorgia Meloni in Bedrängnis. Der ehemalige italienische Regierungschef hatte mit Aussagen über seinen „Freund“ Wladimir Putin erneut Zweifel an der Entschlossenheit der künftigen Regierung im Vorgehen gegen Moskau geschürt. Am Mittwochabend stellte Meloni klar, dass ihr Kabinett entschieden die EU und die NATO unterstützen werde. „Italien wird mit uns in der Regierung niemals das schwache Glied im Westen sein“, so die Postfaschistin.