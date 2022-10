Wachsender Unmut über Märtha Louise und Verlobten

„Hochstapler, Scharlatan“

Die Romanze kommt in Norwegen nicht gut an, weil der afroamerikanische „Schamane der sechsten Generation“ in seinem Buch „Spirit Hacking“ behauptet hat, dass Menschen selbst entscheiden, ob sie an Krebs erkranken. Und weil er auf seiner Website für 222 Dollar (228,16 Euro) ein Medaillon namens „Spirit Optimizer“ anbietet, das ihn von Covid-19 geheilt haben soll.