Italiens Wahlsiegerin Meloni soll Regierung bilden

Der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella hat am Freitag die Wahlsiegerin und Rechtsaußen-Politikerin Giorgia Meloni offiziell mit der Regierungsbildung beauftragt. Die 45-jährige Chefin der ultrarechten Partei „Fratelli d‘Italia“ (FdI -Brüder Italiens) nahm Mattarellas Auftrag an und präsentierte auch bereits ihre Ministerliste. Die neue Regierung soll schon am Samstagvormittag vereidigt werden. Meloni wird damit aller Voraussicht nach die erste Frau an der Spitze einer italienischen Regierung.