Giorgia Meloni: Die Frau, vor der Europa zittert

Nach einer Verschnaufpause mit Draghi stehen die Zeichen in der politischen Großwetterlage Italiens auf Sturm. Papst Franziskus rief die Wahlkämpfer zur Mäßigung auf. Das Land wechselt seine Regierungen wie Unterwäsche. Machos geben in der politischen Arena den Ton an. Nun stiehlt Meloni ihren beiden Mentoren die Show. Dabei holte Berlusconi die FdI aus dem Polit-Abseits und machte Meloni 2008 zur Jugend- und Sportministerin. Mit 31 war sie das jüngste Regierungsmitglied. Ziehvater Berlusconi voll des Lobes: „Sie gibt der Rechten eine neue Perspektive.“