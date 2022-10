Facebook-Betrug: Holz und Pellets zu Billigpreisen

250 Euro für eine Tonne Pellets, 50 Euro für einen Kubikmeter Buchenholz: In Zeiten von Teuerung und Energiekrise klingt das unglaublich verlockend. Doch wie das Bundeskriminalamt in einer Aussendung warnt: „Ist ein Angebot zu gut, um wahr zu sein, ist es das in der Regel auch.“ Die angebotenen Bestellmengen fangen meist bei zwei Kubikmetern Holz um 100 Euro und einer Palette Pellets (70 Säcke à 15 Kilogramm) für 250 Euro an.