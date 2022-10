Erfolgsmusical Rebecca jetzt zum Bestpreis erleben

Die spektakuläre, auf dem weltberühmten Roman von Daphne du Maurier basierende Produktion ist nach vielen internationalen Stationen in der fesselnden Inszenierung von US-Star-Regisseurin Francesca Zambello nun endlich auch wieder in Wien zu erleben - mit einer erstklassigen Besetzung voller Publikumslieblingen: Mark Seibert („Elisabeth“, „Schikaneder“, „Mozart!“ uvm.) in der Rolle des Aristokraten „Maxim de Winter“. Seine zweite Frau „Ich“ wird von Nienke Latten („Aladdin“) verkörpert, die in dieser Rolle ihr Wien-Debüt gibt.