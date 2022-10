500 Euro Kopfgeld für mehrfachen Putendieb

Blutunterlaufenes Fleisch nach Stress

„Die leuchten mit einer Taschenlampe in den Stall, und alle Tiere werden panisch und verletzen sich. Sie sind sehr empfindlich. Bei früheren Vorfällen war dann das Fleisch von bis zu 30 Tieren blutunterlaufen.“ Die landen dann leider in der Tierkörperverwertung, so wie auch jene Pute, die in der Nacht zum Donnerstag vom zufallenden Rolltor erdrückt worden war.