Zu wenig Bier in jedem dritten Oktoberfest-Maßkrug

So teuer wie noch nie war die Maß Bier beim heurigen Oktoberfest in München. Bis zu 13,80 Euro musste man für den Liter brennen. Damit nicht genug, bekamen Besucher der Wiesn in diesem Jahr besonders häufig zu wenig Bier in den Maßkrug eingeschenkt. Das ergaben Stichproben der zuständigen Behörde, des Münchner Kreisverwaltungsreferats (KVR). In gut 31 Prozent der Maßkrüge - also bei fast einem Drittel - wurde ein sogenannter Unterschank festgestellt, teilte das KVR mit.