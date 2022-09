O‘zapft is! Müncher Oktoberfest feierlich eröffnet

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause hat der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Samstag um 12 Uhr das erste Fass Wiesn-Bier angezapft und damit das größte Volksfest der Welt eröffnet. Er scheint etwas aus der Übung, hat er doch statt zwei Schlägen dieses Jahr drei gebraucht. Die erste Maß - Kostenpunkt zwischen 12,60 und 13,80 Euro - reichte er dem bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), der traditionell in der Anzapfbox dabei ist. Schon im Morgengrauen hatten Tausende Besucher in der Kälte und im Nieselregen vor der Festwiese ausgeharrt und „vorgeglüht“.