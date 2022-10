DFB-Pokal LIVE: Dortmund erhöht Führung

Knifflige Aufgabe in der zweiten Runde des DFB-Pokals für Borussia Dortmund. Am Mittwochabend sind sie bei Zweitligist Hannover 96 zu Gast. Ein Duell der Traditionsvereine. Der BVB schaltete in der ersten Runde im Juli Drittligist 1860 München mit 3:0 aus. Sportlich könnte es für die Borussia aktuell dennoch besser laufen. In der Bundesliga setzte es am Sonntag eine Niederlage bei Union Berlin. Von den letzten fünf Ligaspielen wurde nur eines gewonnen. In der Tabelle reicht es damit bislang nur für Platz acht - bei schon sieben Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze.