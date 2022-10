Corona: Strengere Maßnahmen „nicht notwendig“

Maskenempfehlung, testen, impfen

„Selbstverständlich werden wir reagieren, sollte sich die Situation in den kommenden Wochen ändern“, betonte Rauch und gab die Empfehlung aus, Masken in Innenräumen zu tragen. „Die FFP2-Maske ist unser effektivstes Mittel, um sich selbst und seine Mitmenschen zu schützen. Greifen Sie daher in Innenräumen zur Maske.“ Zusätzlich verwies er auf das Testangebot, das bei Symptomen genutzt werden solle, ebenso auf die Impfung.